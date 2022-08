Codemar - Foto: Divulgação

Publicado 09/08/2022 09:38 | Atualizado 09/08/2022 09:38

Maricá - A Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá), por meio da Biotec, participa da campanha "Agosto Dourado, pelo aleitamento materno”, da Secretaria de Saúde, nesta terça-feira (09/08), às 13h, na Igreja Batista Atos 2, em Itapeba. Uma das atrações confirmadas na programação é o Horto da Biodiversidade, do Projeto Inova Agroecologia Maricá, gerido pela Biotec e tem parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

“Acreditamos que a agroecologia é promotora de saúde e através da Biotec, como gestora do Projeto Inova Agroecologia Maricá, nossa participação será um ótimo apoio neste evento direto com a comunidade local e com um tema tão importante que é o incentivo à amamentação”, comentou o presidente da Codemar Olavo Noleto.

A programação é voltada para gestantes e puérperas e contará com todas as Unidades de Saúde da Família (USF) do 1° Distrito de Maricá (Centro), além do Programa de Saúde Integral da Criança e Adolescente (PAISCA). Serão realizadas ações de educação ambiental, de saúde com a orientações de produção agroecológica de plantas, distribuição de mudas de espécies medicinais, ornamentais, frutíferas e troca de informações sobre essas espécies vegetais com a comunidade participante.

Entre as plantas medicinais, os participantes poderão conhecer e levar mudas de erva cidreira, capim limão e boldo chileno; já sobre as espécies ornamentais encontrarão murta, felício, jiboia e vinca. Já quem quiser saber mais sobre as frutíferas a equipe vai disponibilizar mudas de jabuticaba, cacau e pimenta.