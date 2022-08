Acidente com vários veículos na Rodovia Ernani do Amaral Peixoto, na altura do Cond. Elisa. - Foto: João Patrício

Publicado 05/08/2022 16:04 | Atualizado 05/08/2022 16:15

Maricá - Na tarde desta sexta-feira (5) uma caminhonete vinha trafegando pela Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106) quando um dos pneus estourou e acabou batendo na traseira de outro caminhão que estava na frente.

O caminhão que perdeu o pneu acabou tombando e os carros que vinham na estrada acabaram por colidir em acidente de engavetamento entre três carros e os dois caminhões.

Um enorme congestionamento na rodovia por conta do acidente começou. O Corpo de bombeiros esteve presente no local para socorrer possíveis vítimas. A Polícia Militar também foi acionada para o registro da ocorrência.

Ninguém se feriu.