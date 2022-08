Agosto Dourado em Itapeba - Foto: Ayra Rosa

Agosto Dourado em ItapebaFoto: Ayra Rosa

Publicado 11/08/2022 09:29 | Atualizado 11/08/2022 09:29

Maricá - O Horto da Biodiversidade do Projeto Inova Agroecologia Maricá, gerido pela Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá), por meio da Biotec, participou da programação da Secretaria de Saúde sobre aleitamento materno, nesta terça-feira (09/08), na Igreja Batista Atos 2, em Itapeba. Ação da campanha Agosto Dourado foi voltada para gestantes e puérperas e contou com as Unidades de Saúde da Família (USF) do 1° Distrito de Maricá (Centro), além do Programa de Saúde Integral da Criança e Adolescente (PAISCA).

“A secretaria de Saúde nos convidou a levar plantas que estão sendo cultivadas na fazenda pública do município, para proporcionar conhecimento dessa prática de cultivo na casa das pessoas. Essa é uma resposta do que a biodiversidade pode proporcionar e é isso o que a Codemar, a UFRRJ e a Biotec têm buscado trazer para a população de Maricá, respostas para seus anseios. Por exemplo, nós trouxemos algumas mudas que podem ser utilizadas como medicamento natural”, explicou Leonardo Lima, diretor do projeto Lagoa Viva, da Biotec.

Através do Horto da Biodiversidade, que também é firmado com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), foram realizadas ações de educação ambiental, de saúde com as orientações de produção agroecológica de plantas, distribuição de mudas de espécies medicinais, ornamentais, frutíferas e troca de informações sobre espécies com as participantes, em sua maioria mães, gestantes e/ou lactantes.

“Tem quatro meses que estou morando em Maricá e estou maravilhada em participar desse evento tão aconchegante. Aproveitei para saber mais sobre algumas plantas e estou levando uma muda de Begonia Maculada, que é ornamental”, destacou Bruna Gomes, mamãe do Enzo, e gestante à espera do nascimento do Erick.

Incentivo ao consumo de plantas medicinais

Entre as plantas medicinais, os participantes puderam conhecer e levar mudas de erva cidreira, capim-limão e boldo chileno; já sobre as espécies ornamentais encontraram murta, felício, jiboia e vinca. Entre as frutíferas, disponibilizaram mudas de jabuticaba, cacau e pimenta.

“Não conseguiríamos realizar esse evento sem as parcerias firmadas, não só na área da saúde, mas também em diferentes setores do município. A Codemar atuou com orientações e distribuição de mudas, incentivando a prática do bom chazinho para acalmar e que pode ajudar também na função intestinal para algumas mães e gestantes”, comentou a pediatra Ana Christina Escrivães, do Programa de Saúde Integral da Criança e Adolescente.