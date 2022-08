Segurança a Mulher - Foto: Katito Carvalho

Publicado 11/08/2022 09:16 | Atualizado 11/08/2022 09:16

Maricá - Para reforçar o enfrentamento à violência contra as mulheres, representantes das Secretarias de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher e de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional participaram nesta quarta-feira (10/08) de audiência pública promovida pela Câmara Municipal de Maricá com tema "A Segurança da Mulher em Maricá e o Feminicídio", no Cine Henfil, no Centro. O debate contou também com a presença de vereadores, deputados e populares.

Foram abordados temas como a aplicação da lei Maria da Penha, casos de feminicídio, tipos de violência e a celeridade da justiça na atuação nos casos de violência. Coordenadora de Políticas para Mulheres, Luciana Piredda ressaltou a luta no enfrentamento da violência contra a mulher na cidade.

“Nossa luta é grande e os desafios são diários. Na cidade temos a Casa da Mulher que atende mulheres vítimas de violência. Nosso objetivo é ser um instrumento de luta por uma vida livre de violência e que todas as mulheres tenham um atendimento digno”, destacou.

O secretário de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional, Julio Veras, ressaltou a importância da atuação do Grupamento Maria da Penha da Guarda Municipal.

“O Grupamento Maria da Penha vem atuando na cidade e na última semana foi registrado o crime de stalker, perseguição pela Internet, na 82ª Delegacia (Maricá), onde nem mesmo o policial civil sabia tipificar o crime. Devido à especialização dos agentes da Guarda Municipal foi possível o registro desse tipo de crime e o agressor foi preso", contou lembrando que .Disque Seop (96809-1516) também está disponível para denúncias de crimes contra as mulheres.