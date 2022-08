Fotógrafa Isabella Ourique - Foto: Divulgação

Publicado 11/08/2022 10:18 | Atualizado 11/08/2022 11:03

Maricá - A Fotógrafa Maricaense de coração, moradora da cidade que ela adotou pra viver e que a adotou também, especialista em família e maternidade, Isabella Ourique,, realizará sua primeira exposição fotográfica sobre amamentação inclusiva no dia 19 de agosto na cidade do Rio de Janeiro. A exposição conta com histórias de 17 famílias e seus mais diversos estilos de amamentação.

Amamentar, no sentido literal da palavra, significa dar o peito, mas a artista Isabella quer mostrar que a amamentação pode ser mais que o ato de nutrir.

Muitas famílias, por vários motivos, apresentam diferentes questões quando se trata da nutrição de seus bebês.

"Dois papais, casais transgênero, mamães que precisaram parar de amamentar no peito por causa de uma quimioterapia ou que tiveram seu leite seco são alguns exemplos das histórias que queremos mostrar!", conta a fotógrafa.

O projeto nasceu depois que a fotógrafa percebeu que muitas das famílias que chegavam até o seu estúdio sofriam com as frustrações geradas pela amamentação e precisavam ser ouvidas.

"Quando a Isabella me chamou para produzir o projeto, aceitei com muita alegria já que apesar de não ser mãe ainda, a amamentação é um assunto que sempre me chamou atenção. Nossa intenção é dar voz a essas famílias.", complementa Camila Carpenter, produtora executiva do projeto.

Além da exposição fotográfica, um documentário irá ao ar no mesmo dia 19, onde as famílias contaram suas histórias de alegrias, frustrações e preconceitos que sofreram durante esse período tão sensível.

Para nós, amamentar é amor. E o nosso amor é livre de preconceito. No nosso amor não cabem olhares de reprovação, comentários inconvenientes e julgamentos. No nosso amor cabe somente o acolhimento, o aconchego, o vínculo e o sentimento. Esperamos, através dessas imagens, tocar os corações e mostrar que o amor sempre vence! ", finaliza a fotógrafa.

A Exposição contará com um coquetel de inauguração e será no dia 19 de Agosto na Rua Ladeira da Glória, 26. ESPM - Villa Aymoré | Glória, Rio de Janeiro, entrada franca.