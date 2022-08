MARICÁ PRÉ-UERJ - Foto: Divulgação

Publicado 11/08/2022 12:12 | Atualizado 11/08/2022 13:27

Maricá - Maricá - O tradicional e gratuito preparatório para as universidades do estado do Rio de Janeiro terá início de suas aulas no dia 15 de agosto e serão ministradas as segundas, quartas e sextas às 19:30 da noite e serão on-line através do aplicativo GOTO com transmissão ao vivo no YouTube.



Nas duas últimas edições o projeto teve um total de 105 aprovações, e agora abre 500 vagas para quem quer ser aprovado com a melhor equipe de educação do estado do Rio de Janeiro.



Com 4 anos de tradição. Desde 2018 mudando vidas e aprovando os estudando da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO UERJ



O projeto é da prefeitura de Marica, através da secretaria de educação.



Coordenado pelo experiente professor William Campos com 30 anos de magistério e ex-secretário estadual de educação em 2002



O PRÉ-UERJ MARICÁ é totalmente gratuito através da prefeitura de Maricá e aberto para estudantes de todo o Rio de Janeiro que pretendem fazer a prova da UERJ em 04 de dezembro deste ano.



100% gratuito

Aulas ao vivo

Plataforma própria

YouTube

Professora particular de redação

Atendimento individualizado e personalizado

Atendimento psicológico

Correção de redação

Simulados





Hoje em 200 inscritos temos 25% de alunos com direito a cota para negros e indígenas, 39,1% com direito a cota da rede pública de ensino e 1,1% de alunos com direito a cota para pessoas com deficiências, filhos de policiais civis e militares, bombeiros militares e inspetores de segurança.



42,9% dos primeiros 200 inscritos já foi ou é aluno do PRÉ-ENEM POPULAR IARA IAVELBERG



50,5% dos 200 primeiros inscritos já foram alunos de outras edições do PRÉ-UERJ