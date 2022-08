A mulher roubou a carteira que estava no balcão da Delegacia e foi presa em flagrante - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 11/08/2022 17:44

Maricá - Uma mulher foi presa em flagrante na tarde desta quinta-feira (11) após furtar uma carteira dentro da 82ª DP , ela estava prestando depoimento contra a agressão do marido quando resolveu cometer o crime.

Segundo relatos, ela estava no meio do registro de ocorrência quando resolveu furtar uma carteira que havia sido deixada em cima do balcão da unidade policial, retirou o dinheiro e o escondeu na roupa do filho, logo após largou a carteira no banheiro da Delegacia.

O dono da carteira percebeu que ele havia desaparecido e contou aos policiais civis que foram verificar as câmeras de segurança e o roubo foi constatado.

A mulher foi presa em flagrante na própria delegacia que prestava queixa contra o marido.