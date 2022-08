Oficina de laços infantis - Foto: Elsson Campos

Publicado 12/08/2022 12:57 | Atualizado 12/08/2022 12:57

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas Inclusivas, em conjunto com a ONG Contato, abriu nesta quinta-feira (11/08) dez vagas para a segunda oficina laborativa de Confecção de Laços Infantis de Cabelo para pessoas com deficiência e seus familiares. As inscrições vão até o dia 17 de agosto, e o curso gratuito terá início no dia 22/08, com aulas presenciais na segunda-feira (22/08) e quinta-feira (23/08), das 8h30 às 12h30, no Centro de Referência de Políticas Inclusivas (CRPI).



Como fazer a inscrição

As inscrições podem ser realizadas pelo telefone: 3005-4107 ou presencialmente na sede do CRPI (Rua Boaz Velasco, número 0, quadra 27, lote 1, Centro). Os interessados devem levar para a inscrição os documentos de identidade, CPF e comprovante de residência, laudo ou documento que comprove a deficiência, de segunda a sexta, das 8h às 17h.



Transporte adaptado

Todo o material das oficinas será custeado pelo CRPI. As aulas são acessíveis em Libras e será disponibilizada uma van adaptada (ida e volta) para os usuários com deficiência. Para o uso do transporte, o aluno deverá fazer a solicitação pelo telefone (21) 3005-4107, de segunda a sexta, das 8h às 17h.