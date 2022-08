Show Sertanejo fechando a Festa da Padroeira 2022 em Maricá - Foto: Evelen Gouvêa

Show Sertanejo fechando a Festa da Padroeira 2022 em MaricáFoto: Evelen Gouvêa

Publicado 15/08/2022 09:54

Maricá - Após dois dias de muito samba e pagode, o sertanejo invadiu o palco da Barra de Maricá com o show da cantora Lauana Prado na noite de domingo (14/08), fechando o terceiro dia da Festa da Padroeira da cidade, Nossa Senhora do Amparo.

Dona do hit "Cobaias", a Lauana falou sobre a oportunidade de se apresentar pela primeira vez em Maricá numa data tão importante.

“É uma honra muito grande para mim estar aqui, porque eu sei que essa é uma festa muito tradicional da região. Eu estou muito feliz porque esse é o meu primeiro show no estado do Rio de Janeiro. Estou estreando com o pé direito nessa festa incrível. E já entendi que a galera está muito ansiosa, com muita expectativa. Eu também estou e espero que as pessoas gostem do show, que se divirtam”, disse a cantora sertaneja, dona de uma voz marcante e inconfundível.

No palco, a cantora e compositora apresentou as canções do álbum “Raiz”, com clássicos sertanejos que marcaram sua geração. Entre as canções estavam “Não aprendi dizer adeus”, “Efeitos”, “Elevador”, “A ferro e fogo”, “Não tem bar na cidade”, além das autorais “Cobaia”, “Viva voz”, “Primeiro eu”, “Você humilha”, “Potinho” e “Tem que respeitar”.

“É um show diversificado, variado, mas que tem como objetivo de levar muito da música sertaneja, do meu trabalho autoral, os sucessos da minha carreira e algumas regravações. Acho que a galera vai conseguir se divertir um pouquinho e fazer uma imersão na minha história”, completou Lauana.

Durante o show, a cantora convidou o amigo Danilo Hudson para dividir o palco com ela na interpretação de “Pense em mim”.

Artistas locais, como a banda TatudoEmCasa e a cantora Bruna Mandz, também marcaram presença no último dia de show na Barra em homenagem à padroeira, levantando o público.

Para Amanda Regina, 44 anos, moradora do Centro, o evento foi ótimo. “Resultado surpreendente, foi tudi maravilhoso. Valeu muito à pena ter vindo aqui”, afirmou.

Moradora de Jacaroá, Lizandra Azeredo, 27 anos, aproveitou até o último momento da festa. “Eu só vim hoje porque era sertanejo, que é o que eu mais gosto. Achei o show incrível. Segurança 100%, não teve confusão ou briga,. Eu gostei muito. Gratidão”, disse.

União de forças fez a diferença

O secretário de Turismo, Robson Dutra, comemorou a realização de mais um evento de sucesso.

“Deu um público excelente e eu quero agradecer à toda equipe da prefeitura, comunicação, segurança, trânsito, do turismo e a todos mesmo, o procurador, os funcionários da limpeza. É essa união que está fazendo realmente o sucesso dos nossos eventos”, declarou Dutra.

Nesta segunda-feira, 15/08, em que se comemora o dia da Padroeira de Maricá, não haverá shows na Barra. As atrações se apresentam no palco montado na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro.