82ª DP de MaricáFoto: Pedro Ferrer

Publicado 15/08/2022 09:27 | Atualizado 15/08/2022 10:08

Maricá - Uma funcionária de um Supermercado em Itaipuaçu acusou o gerente da loja em que trabalha de assédio sexual, o caso aconteceu na última quinta-feira (11).

A mulher garante que o gerente passou as mãos em suas partes íntimas, ela contou a polícia que estava trabalhando quando o gerente chegou por trás e passou as mãos em seus glúteos.

O boletim contra o homem foi registrado na 82ª DP no centro de Maricá, o gerente, acusado do assédio foi chamado e declarou que ele estava apenas brincando com a colega de trabalho.