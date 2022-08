Adolescente é baleado em Inoã - Foto: Polícia Civil

Publicado 15/08/2022 12:14 | Atualizado 15/08/2022 12:14

Maricá - Um adolescente envolvido com o crime e um homem foi preso após um tiroteio com a Polícia Militar na comunidade do Risca Faca em Inoã na manhã desta segunda-feira (15).

Os policiais estavam realizando um patrulhamento de rotina quando foram surpreendidos pelos bandidos que abriram fogo contra a viatura policial ouve contra ataque e o confronto começou.

Após o intenso tiroteio um jovem que estava com os criminosos atirando na polícia foi baleado e levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal no centro de Maricá, o um acusado foi preso e levado para a 82ª DP no centro de Maricá.