Travessia Espraiado-Tomascar - Foto: Divulgação

Travessia Espraiado-TomascarFoto: Divulgação

Publicado 16/08/2022 15:44 | Atualizado 16/08/2022 15:44

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, retoma neste sábado (20/08) o Circuito Ecológico Caminhos de Maricá com a travessia entre os bairros do Espraiado e Tomascar, este no município vizinho de Tanguá. O trajeto começa às 8h30 e é considerado pesado, com trechos de subida íngreme, e tem duração aproximada de seis horas (ida e volta). As inscrições começam nesta quinta-feira (18/08), a partir de 13 horas, por meio do link https://forms.gle/mot1jxSzmCRGbiaS9.

O percurso sobe pelo Vale de São Francisco até o cume, no Espraiado, de onde desce até Tomascar. O vilarejo foi uma antiga fazenda, onde ainda existe um moinho de farinha de roda d’água construído no século XIX com córregos e cachoeiras no trajeto. Com objetivo de estimular o comércio local no entorno das áreas naturais protegidas, os participantes contarão com almoço opcional no restaurante da Marilene ao custo médio de R$ 25.

O ponto de encontro será na Cachoeira do Espraiado, que fica a cerca de um quilômetro após o ponto final da linha E06 do ônibus tarifa zero da Empresa Pública de Transportes (EPT), que sai do Centro de Maricá em direção ao Espraiado com intervalo de 40 minutos. A recomendação aos participantes é levar itens como repelente, ao menos dois litros de água, toalha ou canga, lanche, protetor solar, uma muda de roupa extra e medicamentos de uso pessoal, além de vestir roupas leves, boné e calçado com travas.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo de Maricá (Praça Conselheiro Macedo Soares, s/nº – Centro) ou pelo telefone (21) 97107-8991.