Motorista de empresa de cigarros é sequestradoFoto: João Patrício

Publicado 16/08/2022 16:45 | Atualizado 16/08/2022 17:26

Maricá - Criminosos tentaram roubar uma carga de cigarros na tarde desta terça-feira (16) em Itaipuaçu, próximo ao MCMV.

Ao anunciarem o assalto gritando a palavra "PERDEU" o veículo da empresa foi automaticamente bloqueado pela câmera de monitoramento então os bandidos resolveram sequestrar o motorista da empresa.

Os meliantes abandonaram o motorista próximo a favela do Anaia, em São Gonçalo, foi quando ele conseguiu um aparelho de celular emprestado e ligou para a empresa e conseguiu pedir um Uber até o local onde o veículo estava parado na Rua R em Itaipuaçu, a Polícia Militar foi chamada e os policiais da 6ª Cia de São José do Imbassaí levaram a vítima e as mercadorias para a 82ª DP no Centro de Maricá onde o caso foi registrado.