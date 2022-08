Orla de Guaratiba - Foto: Elsson Campos

Publicado 17/08/2022 15:29 | Atualizado 17/08/2022 15:29

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Promoção e Projetos Especiais, promove a partir desta sexta-feira (19/08) a segunda edição do Festival de Frutos do Mar, que acontece até domingo (21/08) na Praça dos Pescadores, que fica na orla de Guaratiba. Além de petiscos e pratos especiais, haverá ainda cervejas artesanais produzidas na cidade e oito shows nos três dias de evento, que é realizado em parceria com a Secretaria de Turismo e a Companhia de Desenvolvimento de Maricá.

Os bares e restaurantes que integram o Circuito Gastronômico de Maricá vão receber uma edição do festival, entre os dias 26 de agosto e 11 de setembro, que serão divulgados em breve pela Prefeitura. De acordo com o secretário de Promoção e Projetos Especiais, José Alexandre Almeida, a escolha pela abertura em Guaratiba foi uma forma de homenagear a comunidade pesqueira.

“Pensamos também na ocupação das orlas revitalizadas para apresentar esses espaços para nossos moradores e visitantes. Este é um evento que integra a proposta do projeto Maricá 2030, de realizarmos eventos geradores de fluxo turístico nos meses identificados de baixa temporada, juntamente com o nosso polo cervejeiro e com shows de todos os ritmos”, destacou o secretário.