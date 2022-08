Hospital Ernesto Che Guevara - Foto: Divulgação

Hospital Ernesto Che GuevaraFoto: Divulgação

Publicado 17/08/2022 15:19 | Atualizado 17/08/2022 15:19

Maricá - O Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara recebeu na terça-feira (16/08) a visita da titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Região Metropolitana II, promotora de Justiça Débora da Silva Vicente, que foi conhecer as instalações da unidade que se tornará referência em cirurgias gerais na cidade, após dois anos dedicados à assistência da população durante a pandemia da Covid-19.

Acompanhada pelo médico Victor Berbara, que é técnico pericial do Grupo de Apoio Técnico Especializado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GATE/MPRJ), a promotora de Justiça percorreu todos os setores do hospital, conhecendo os Centros de Terapia Intensiva (CTI), enfermarias, farmácia, além do centro de imagem, que já realizou mais de 24 mil exames de imagem e conta com um dos aparelhos de tomografia mais modernos do Estado do Rio de Janeiro.

A promotora também conheceu o novo Centro Cirúrgico, que conta com quatro salas adaptadas para diferentes tipos de especialidades e equipamentos modernos, como o Arco em C, aparelho que permite a visualização dinâmica e em tempo real de todas as estruturas internas, reduzindo o tamanho de cortes e permitindo movimentos mais precisos ao cirurgião em cirurgias renais, vasculares, ortopédicas e outras específicas.

De acordo com a promotora, o hospital tem uma estrutura fantástica e equipamentos de ponta, mas precisa completar a mudança do seu perfil assistencial.

“Essa mudança, pactuada entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Organização Social selecionada para a gestão da unidade, depende apenas da assinatura de aditivo contratual. Isso vai permitir que o hospital possa dar vazão a uma demanda de procedimentos e cirurgias de média e alta complexidades atualmente represadas, em benefício não apenas dos usuários do SUS em Maricá, mas de toda a região. Vamos continuar acompanhando e impulsionando este processo, bem como o cumprimento das metas do contrato de gestão”, destacou.

A promotora também vistoriou as obras que estão ocorrendo no hospital, como a nova Agência Transfusional, que tem a função de armazenar bolsas de sangue e seus derivados, realizar exames imuno-hematólogicos, pré-transfusionais, liberar e transportar os produtos sanguíneos para as transfusões nos setores do hospital; a Central de Materiais Esterilizados (CME); além da nova cozinha seguindo todos normativos de segurança alimentar.

A secretária de Saúde de Maricá, Solange Oliveira, acompanhou a visita e destacou a importância da atuação conjunta com os órgãos de controle para uma gestão mais eficiente e transparente.

“A visita de hoje foi de extrema importância, pois apresentamos nossos progressos para o funcionamento do hospital com o novo perfil, pós-Covid. Também foi uma oportunidade para dividir desafios. É importante reconhecer nos órgãos de controle externos aliados que buscam o mesmo objetivo do gestor, que é a qualidade da assistência na saúde da população.”

Hospital tem novo perfil assistencial

Fundamental para a população de Maricá durante todo o período da pandemia da Covid-19, com mais de duas mil pessoas atendidas, o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara está em fase de readequação do perfil assistencial, passando a ser referência em cirurgia geral no município.

A estrutura está em fase de testes e terá à disposição, além das salas para execução dos procedimentos, 34 leitos cirúrgicos de enfermaria voltados ao pré e pós-operatório, e dez leitos do Centro de Terapia Intensiva (CTI) de retaguarda. Até o momento, 37 cirurgias já foram realizadas, entre ortopédicas, gerais e urológicas principalmente. Também foram feitas cirurgia reparadora e outra vascular. Somente na terça-feira (16/08), oito procedimentos foram feitos.

A expectativa do município é aumentar gradualmente esse número, ampliando para outras especialidades e serviços, inclusive de alta complexidade. Os procedimentos serão marcados na Central de Regulação do município, reduzindo a fila de espera dos moradores da cidade.