Tempo instável em MaricáFoto: Michel Monteiro

Publicado 18/08/2022 13:03 | Atualizado 18/08/2022 13:03

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, informa que um sistema de alta pressão atua na região deixando o tempo estável no município de Maricá. A partir da noite desta quinta-feira (18/08), um sistema frontal se aproxima da região e modifica as condições do tempo. O céu ficará com poucas nuvens, parcialmente nublado e sem chuva na maior parte do período.

A partir da madrugada de sexta-feira (18/08), haverá aumento de nebulosidade e o céu passará a nublado com previsão de chuva fraca a moderada. A partir do final da noite de quinta-feira (18/08), os ventos terão intensidade fraca a moderada e há possibilidade de rajadas mais intensas. A temperatura mínima é de 18°C e a máxima é de 34°C.

Na sexta-feira (19/08), o céu ficará nublado a encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada. Os ventos terão intensidade fraca a moderada com possibilidade de rajadas mais intensas no início do período. Haverá queda acentuada das temperaturas, com mínima de 15°C e máxima de 18°C.

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca com ondas de 2,5 a 3 metros de altura.

As equipes da Defesa Civil permanecem de prontidão 24 horas no centro operacional e podem ser acionadas pelos telefones 199, 2637-1999 ou pelo WhatsApp (21) 97000-5782.