O carro foi furtado rapidamente quando o motorista estacionou e entrou em casa. - Foto: Enviado pelo proprietário

O carro foi furtado rapidamente quando o motorista estacionou e entrou em casa.Foto: Enviado pelo proprietário

Publicado 19/08/2022 14:56 | Atualizado 19/08/2022 15:53

Maricá - Mais um automóvel roubado na cidade, desta vez o carro foi roubado na porta da casa do proprietário do veículo, no bairro do Flamengo na região central do município, o caso aconteceu nesta sexta-feira (19).

O dono do automóvel parou o carro na frente do seu portão e ao retornar o veículo já havia sido furtado.

O automóvel de placa KPN6F89 modelo Logan de cor preta está sendo procurado pelo proprietário que pede ajuda e pela Polícia Militar que foi acionada, e estão a procura dos ladrões e do veículo.