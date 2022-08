Treinamento de salvamento aquático com David Szpilman - Foto: Divulgação

Publicado 19/08/2022 16:32 | Atualizado 19/08/2022 16:33

Maricá - Nesta sábado (20) a proa de Ponta Negra em nosso município receberá a presença de mais de 100 guarda-vidas para fazer um grande treinamento no mar.



Uma constante no litoral brasileiro e graças ao seu trabalho deles, milhares de mortes por afogamento são evitadas todos os anos.



Os guarda-vidas têm um papel fundamental nos momentos de lazer da população, sempre buscando alertar, sinalizar e, quando necessário, intervir em situações de perigo iminente. Sem a presença desse profissional que arrisca a própria vida para realizar salvamentos, a costa brasileira teria um risco 50 vezes maior de incidentes fatais envolvendo afogamentos para seus frequentadores e é por isso que sua capacitação e treinamento constante são tão importantes.



Neste sábado, a partir das 8h da manhã, são esperados mais de 100 guarda-vidas na Praia de Ponta Negra, em Maricá, para participar de um treinamento ministrado pelo médico David Szpilman, fundador da Sobrasa e atualmente o maior especialista em salvamento aquático do país. Entre as técnicas passadas durante a instrução, estão dados sobre os afogamentos no país, medidas de prevenção, além de conhecimentos sobre a Cadeia de Sobrevivência em Afogamento (prevenção, reconhecimento da vítima, auxílio, remoção e suporte básico da vida).



Fundada em 1995, a Sobrasa já treinou milhares de profissionais, tendo como missão não apenas formar e capacitar voluntários aptos para atuar em situações de salvamento aquático, como também fazer com que informação sobre prevenção ao afogamento chegue a milhares de pessoas, de todas as idades, em todos os estados do país.



O treinamento é 100% gratuito E todos os guardas-vjdas poderão participar desde de que comprovem a profissão.

SOBRE DR. DAVID SZPILMAN



David Szpilman é sócio fundador e atual Secretário-geral da Sobrasa. Por mais de 16 anos, atuou como Chefe do Centro de Recuperação de Afogados do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) e de 2001 a 2013 esteve à frente da Chefia da CTI do Hospital Municipal Miguel Couto. Também é Membro do Conselho Médico e Prevenção da International Lifesaving Federation – ILS e Membro da Câmara Técnica de Medicina Desportiva do CREMERJ.