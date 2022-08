E3 evento internacional de games - Foto: Tech Games

E3 evento internacional de gamesFoto: Tech Games

Publicado 22/08/2022 14:17 | Atualizado 22/08/2022 14:35

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), promoverá entre os dias 26 de agosto e 4 de setembro, o "Maricá Games", um dos maiores eventos de jogos eletrônicos do estado do Rio de Janeiro. O Maricá Games será realizado na Barra de Maricá no Zacharias e reunirá diversas atrações desde cosplays a partidas de games.



A feira contará com debates sobre gamificação da educação, universo geek e streamers, entre outras atrações. O evento é livre para todas as idades.