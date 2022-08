Agosto Dourado em Itaipuaçu. - Foto: Divulgação

Publicado 23/08/2022 09:17 | Atualizado 23/08/2022 09:18

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, celebrou nesta segunda-feira (22/08) o Agosto Dourado, mês de promoção e apoio ao aleitamento materno, na Escola Municipalizada de Inoã. A ação aproximou gestantes e puérperas atendidas nas Unidades de Saúde da Família (USF) do terceiro distrito da cidade, além de integrar ainda mais os profissionais das unidades ao dia a dia dessas mulheres.

A atividade contou com rodas de conversa sobre temas ligados à amamentação, esclarecimentos sobre mitos e verdades relacionados à gravidez, espaço sensorial, ensaio fotográfico, área voltada à beleza feminina, alongamento, massagem e sorteio de brindes.

Aline Moraes, coordenadora técnica da Saúde da Criança e do Adolescente de Maricá, foi uma das organizadoras do evento e destacou o papel do evento para unir os trabalhadores das USF em prol do aleitamento materno, conscientizando a população da região.

“Essa ação é fruto da mobilização dos profissionais das unidades de saúde, que se conectaram para construir esse encontro lindo e tão importante. Ver as mulheres atendidas nas USF presentes é maravilhoso, onde elas podem receber orientações e acolhimento relacionados à amamentação, tema trabalhado durante todo o ano. Com isso, elas conseguem colocar em prática todo o aprendizado, além de receber cuidados essenciais voltados à beleza e ao simbolismo da gravidez”, ressaltou.

Participantes se unem em defesa do aleitamento materno

A atividade em celebração ao Agosto Dourado reuniu dezenas de pessoas em Inoã, mostrando que a luta pela amamentação exclusiva até os seis meses do bebê ganha cada vez mais força. Uma das presentes foi Michele Vasconcelos, de 33 anos, cadastrada na USF do condomínio Carlos Alberto Soares de Freitas (MCMV de Inoã). Ela elogiou a celebração à data e afirmou que o tema é trabalhado com frequência na unidade em que é acolhida.

“É bem bacana poder participar desse evento e gostei demais do ensaio fotográfico. Aprendemos bastante sobre o aleitamento materno nos atendimentos e poder mostrar isso é muito importante, tanto para a nossa vida como gestante, como também para as crianças. Estou grávida de 6 meses, esperando o Miguel, e tenho mais três filhos que são acompanhados pela unidade, sempre com um trabalho maravilhoso”

Janaína Graça é moradora de Santa Paula e está grávida há 4 meses. A gestante aprovou a atividade, afirmando que ajuda na conscientização e nos cuidados com a saúde.

“Gostei bastante de participar dessa ação. É a primeira vez que vim a uma atividade voltada ao Agosto Dourado como gestante e vejo que é de suma importância para as mulheres, principalmente por incentivar o aleitamento materno. O que mais aproveitei no evento foi a massagem, algo que nos ajuda a relaxar em meio ao stress do dia a dia”, acrescentou.

Profissionais do Hospital Conde Modesto Leal também se mobilizam

Nesta segunda-feira (22), ocorreu uma ação de estímulo à amamentação na Base Descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Maricá, no Centro. A atividade foi promovida por profissionais da maternidade do Hospital Conde Modesto Leal e reuniu trabalhadoras gestantes e pacientes que aguardam para a realização do parto na unidade hospitalar.

Durante o encontro, foram organizadas rodas de conversas interativas, destacando os benefícios da amamentação para as mamães e bebês, como o fortalecimento do vínculo afetivo e melhorias à saúde. Além disso, foram esclarecidos mitos e verdades sobre o tema.