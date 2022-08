Cursos gratuitos da Microsoft para a população - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 24/08/2022 11:06

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), fechou uma parceria com a Microsoft para oferecer diversos cursos de informática à população da cidade. As capacitações estarão disponíveis na plataforma Escola do Trabalhador 4.0 (https://ead.escoladotrabalhador40.com.br/), do governo federal, com inscrições a partir do dia 2 de setembro. A plataforma é voltada para pessoas maiores de 16 anos que estão em busca de qualificação, primeiro emprego ou para se atualizarem no mercado de trabalho.

O site reúne mais de 20 cursos em diferentes áreas disponibilizadas pela Microsoft, como inteligência artificial, programação de softwares, segurança de dados, educação financeira, produtividade colaborativa, administrador de TI, Word, Excel, PowerPoint, entre outros. Aqueles que não tiverem acesso à internet na residência, poderão utilizar os computadores das unidades dos espaços Nave - Ambiente Digital, que contarão com monitores capacitados para atenderem e orientarem os inscritos nos cursos.

“Promover inclusão social e digital é um dos focos do ICTIM. As unidades do Ambiente Digital são um grande ganho para Maricá. A parceria com a Microsoft é a cereja do bolo. Capacitar os monitores faz parte do processo, assim permitindo que eles possam, de fato, orientar da melhor maneira os usuários”, destacou o diretor-presidente do ICTIM, Celso Pansera.

Escola do Trabalhador 4.0

A Escola do Trabalhador 4.0 é uma plataforma de apoio à qualificação profissional criada para oferecer acesso e capacitação em habilidades digitais para a população. Ela promove acesso livre a trilhas de aprendizagem e conteúdo com objetivo de ampliar os conhecimentos e melhorar a empregabilidade do aluno.

Segundo a líder de Filantropia da Microsoft Brasil, Lúcia Rodrigues, a parceria com a Prefeitura de Maricá reforça o compromisso em promover o acesso à capacitação ao maior número de pessoas possível. “Dentre as iniciativas da Escola do Trabalhador 4.0 está a promoção de treinamentos gratuitos para que a população se qualifique para oportunidades de trabalho em tecnologia”, disse Lúcia.



Saiba como funcionam os polos do Ambiente Digital

O “Espaço Nave - Ambiente Digital”, projeto do ICTIM, conta com três unidades: Flamengo, Inoã e Ponta Negra. Nos próximos meses, mais duas unidades serão abertas: Jardim Atlântico (Itaipuaçu) e Itapeba. Os polos disponibilizam acesso gratuito à internet e oficinas de qualificação profissional.

Cada unidade possui duas salas com recursos multimídia, onde acontecem oficinas de Word básico, Excel básico, digitação e noções básicas de Windows.

As inscrições podem ser feitas por pessoas a partir de 14 anos. Há, ainda, turmas especiais para terceira idade, a partir dos 60 anos, com oficinas de 20h. Os usuários podem utilizar os computadores de segunda a sexta-feira, por até duas horas, para navegar na internet, fazer pesquisas e trabalhos escolares, impressão de documentos e outros serviços disponíveis na internet.

Sobre a Microsoft

A Microsoft, fundada em 1975, atua no Brasil há 33 anos. Entre julho de 2021 e junho de 2022, a empresa investiu mais de 15 milhões de dólares em doações e descontos para entidades sem fins lucrativos, impactando mais de 2 mil instituições com doação de software, descontos para compra e apoio a projetos de capacitação.