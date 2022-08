Equipe da Guarda Municipal após encaminhar a acusada para a 82ª DP - Foto: João Patrício

Equipe da Guarda Municipal após encaminhar a acusada para a 82ª DPFoto: João Patrício

Publicado 24/08/2022 20:14

Maricá - Agentes da Guarda Municipal do município conseguiram deter uma ladra de roupas numa loja no centro da cidade, o caso aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira (24).

Segundo relatos a criminosa entrou na loja e como se fosse uma cliente escolhia roupas como se fosse compra-las, ao mesmo tempo em que furtava várias peças e as escondia na bolsa.

A meliante tentou fugir do local porém a Guarda Municipal já havia sido acionada e agiu rápido conseguindo capturar a mulher.

A ladra de roupas foi levada para a 82ª DP no centro de Maricá e em seguida para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.