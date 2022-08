Copa Rio de Karatê - Foto:Divulgação

Copa Rio de KaratêFoto:Divulgação

Publicado 25/08/2022 08:57 | Atualizado 25/08/2022 08:57

Maricá - Atletas do Maricá Competições, projeto da Secretaria de Esporte e Lazer de Maricá, conquistaram 16 medalhas na Copa Rio de Karatê, disputada no domingo (21/08), em Paracambi, município da Baixada Fluminense. A viagem, custeada pela Prefeitura de Maricá, levou 11 atletas que deram um show de habilidade no tatame, conquistando nove medalhas de ouro, cinco de prata e duas de bronze. A etapa de Paracambi serviu de preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro da modalidade, que ocorrerá em setembro na cidade de São Paulo.

“O torneio foi bem complexo por diversos fatores e nossa equipe vem em constante evolução. Sempre treinamos e fazemos com que todos saibam lidar com as dificuldades. É notável o desempenho positivo de cada um, além do entrosamento da equipe, que estão atentos e seguindo sempre as instruções durante cada luta. Esse resultado é muito gratificante e dá ainda mais motivação e confiança a todos, além de levar Maricá para o lugar mais alto do pódio”, disse a treinadora Ana Carolina Alves.

Sobre o Maricá Esporte Competições

O time foi criado para aproveitar potenciais talentos de projetos socioesportivos promovidos pela Secretaria de Esporte e Lazer. Após serem descobertos na “escolinha”, que contempla cinco modalidades (futebol, futsal, ginástica rítmica, karatê e vôlei), os atletas são elevados ao patamar de equipe e iniciam a vida competitiva. Os alunos recebem treinamento específico para disputa de torneios, suporte médico, material, uniforme, além das demandas necessárias como inscrição, alimentação e transporte.