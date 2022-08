Corredor Adilson Miller, da categoria sênior, completou os 50km da corrida de montanha em cerca de 13h - Foto: Divulgação

Corredor Adilson Miller, da categoria sênior, completou os 50km da corrida de montanha em cerca de 13hFoto: Divulgação

Publicado 25/08/2022 09:01 | Atualizado 25/08/2022 09:01

Maricá - O agente Defesa Civil de Maricá, Adilson Miller, representou a cidade na ultramaratona La Mission, realizada na cidade de Serra Fina, em Minas Gerais, no sábado (20/08), e conquistou a 4ª colocação, na categoria sênior, após percorrer 50 km em aproximadamente 13 horas de prova. Com mais de 1.600 atletas, a corrida de montanha atraiu esportistas do país e do mundo. Considerada a travessia mais difícil do Brasil, percurso conta com mais de 12 cumes acima de 2.200 metros de altitude, levando o atleta a oscilar continuamente entre o êxtase e a exaustão.

“A Serra Fina é considerada pelos montanhistas como a top 1 do Brasil e a top 5 da América Latina. A Pedra da Mina é o quarto ponto mais alto do Brasil com 2.798 metros na divisa de Minas, Rio e São Paulo. Em 2019, tive o privilégio de participar dos 80k, e hoje me encontro muito mais maduro. A prova estava prevista para começar na sexta-feira (19/08), às 22h, mas não foi possível devido aos 2°C negativos. Então, a largada aconteceu no sábado (20/08), às 06h, com duração de 26 horas. Só que eu concluí em 13 horas e me classifiquei em quarto colocado na minha faixa etária. A ultra mais difícil do Brasil”, disse Adilson.

Secretário de Defesa Civil de Maricá, Fabrício Bittencourt, parabenizou o funcionário que sempre faz questão de representar a instituição nas provas em que participa. “Nosso agente participa de várias provas nacionais e internacionais e chegou em quarto lugar nessa prova, considerada a mais difícil da América do Sul. Ele é ultra maratonista, professor de educação física, instrutor do curso de treinamento, um mega profissional que nós temos na instituição. Ele pegou 6ºC abaixo de zero na Serra Fina, onde foi a prova. Parabéns a ele, que em todos os eventos faz questão de usar o uniforme da Defesa Civil. Isso é muito importante para nós”, declarou o secretário.