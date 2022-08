Maricá Games - Foto: Divulgação

Maricá GamesFoto: Divulgação

Publicado 26/08/2022 09:37 | Atualizado 26/08/2022 09:38

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária, vai implementar, a partir desta sexta-feira (26/08), mudanças no entorno das avenidas João Saldanha e Maysa, na Barra de Maricá, para evitar facilitar o fluxo de veículos durante o evento Maricá Games. As alterações no trânsito da região acontecem até o dia 04/09.

Com a mudança, a Avenida João Saldanha terá bloqueio entre a Rua Doze e a Rua Domênico Porto (antiga Rua Dez), das 9h às 20h. Motoristas que seguem no sentido Boqueirão pela Avenida João Saldanha, terão que acessar a Rua Doze, seguir até a Avenida Maysa, que terá mão dupla no trecho entre a Rua Doze e a Rua Domenico Porto, para retornar novamente para a Avenida João Saldanha após acessar a Rua Domênico Porto, que terá mão única. Já o fluxo de trânsito no sentido Guaratiba seguirá normalmente pela Avenida Maysa.

Maricá Games

O “Maricá Games” é a maior feira da região sobre jogos eletrônicos e universo geek. O evento gratuito promete entretenimento para pessoas de todas as idades e será montado na avenida João Saldanha. Entre as principais atividades da programação estão os Cosplays (pessoas vestidas de forma idêntica a personagens de desenho animado e heróis dos quadrinhos), museu interativo do videogame, oficina de TikTok, batalhas de Just Dance, oficinas da Academia Jedi e da Escola de Magia, além de rodas de conversas com debates sobre gamificação da educação, universo geek e streamers. As inscrições para o concurso Cosplay estão abertas pelo link: encurtador.com.br/acoz1.

Outro destaque serão as Arenas eSports e Fut, que vão dar a oportunidade para os jovens disputarem uma partida transmitida em um espaço lúdico e temático, com telão e arquibancada.