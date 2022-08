Polícia enfrenta tiroteio e criminoso é morto na ação. - Foto: João Patrício

Publicado 25/08/2022 09:07 | Atualizado 25/08/2022 09:07

Maricá - No noite da última terça-feira (23) um intenso tiroteio no Espraiado terminou com um homem morto.

O confronto entre a Polícia Militar e criminosos aconteceu após a Polícia Militar receber denúncias anônimas de que um conhecido traficante conhecido como "Banha" estaria escondido no pacato bairro rural de Maricá.

Os agentes chegaram até o endereço denunciando e foram recebidos a balas por criminosos e houve contra ataque.

Após o intenso tiroteio um homem foi encontrado baleado e morto, seu corpo foi levado para o IML.

O criminoso assaltou uma residência na cidade de Maricá também na última terça-feira.