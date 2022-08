Os Guardas Municipais Sandro Debetio e Luan Rocha - Foto: Divulgação

Publicado 25/08/2022 11:47 | Atualizado 25/08/2022 11:53

Maricá - Nesta quarta-feira (24) agentes da Guarda Municipal do município receberam uma moção honrosa na Câmara Municipal de Vereadores.



A moção de aplausos e congratulações foi oferecida pelo verador Felipe Auni e aprovada em votação pelos vereadores.



Os Guardas Municipais maricaenses Sandro Debetio atua como chefe de equipe do agrupamento de trânsito que tem prestados excelentes serviços a população, assim como Luan Rocha que é o chefe do agrupamento da patrulha Maria da Penha, que da todo suporte as mulheres vítimas de agressão desenvolvendo um excelente trabalho na cidade.



Sandro Debetio é morador de Maricá à mais de 17 anos e Luan é nascido no município.



A indicação da moção foi feita pelo líder comunitário Marcus Vargas que disse a nossa redação: " ambos são queridos pelos munícipes e fazem de tudo para atender da melhor forma possível a população, eles merecem o reconhecimento ", completou.