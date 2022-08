Camelô sofre racismo dentro de ônibus. - Foto: Enviada por leitor

Publicado 30/08/2022 08:43

Maricá - Um camelô que estava vendendo balas umas linha da EPT que seguia para Itaipuaçu foi vítima de racismo no fim da tarde desta segunda-feira (29).

Segundo relatos o vendedor entrou no vermelhinho e começou a vender as suas balas e doces, porém foi atacado com palavras racistas vindas de um senhor.

O motorista do coletivo percebeu que o vendedor estava sendo vítima de racismo então fez o retorno no Flamengo e seguiu até a 82ª DP no Centro de Maricá.

O camelô registrou um boletim de ocorrência do crime sofrido na Delegacia .