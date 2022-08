Obra no Centro tem objetivo de acabar com alagamentos - Clarildo Menezes

Publicado 31/08/2022 08:00

Diversos pontos de Maricá vêm recebendo obras de infraestrutura que vão de serviços de macrodrenagem até construção de praças, passando por revitalização das orlas das lagoas, uma escola e pavimentação de vias públicas.

Uma das maiores intervenções é a obra de macrodrenagem entre a Avenida Prefeito Odenir Francisco da Costa e a Rua Alferes Gomes, no Centro da cidade, para acabar com os alagamentos em dias de chuva forte. Outra obra de drenagem está sendo realizada na Rua Euclídes Paulo da Silva, em Inoã.

A orla de Bambuí está recebendo serviços de pavimentação, instalação de piso tátil e meio-fio no novo calçadão. O local terá ainda área de lazer com aparelhos de academia, quadra poliesportiva, skate park, campo de grama sintética, jardim, deck, playground e estacionamento. Na orla do Marine, em São José do Imbassaí, as equipes trabalham na colocação do piso na extensão que vai receber parque infantil e aparelhos de ginástica. O local já ganhou iluminação, pavimentação, paisagismo, quadras poliesportivas de areia, campo de futebol, aparelhos de academia, pista de ciclismo com lombadas, skate park, horta comunitária, pomar, aviário, parquinho, deck e estacionamento.

Em Cordeirinho, está em fase de finalização o estádio de futebol com arquibancada para 2.260 pessoas. Em Barra de Maricá, está sendo construído um anfiteatro para 400 lugares na Rua Joaquim da Costa, que poderá ser usado para pequenos shows, debates e aulas externas.

Em Itaipuaçu, está sendo construído o Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT), a 28ª escola em tempo integram da cidade, que vai atender a cerca de cinco mil alunos e terá 128 salas de aula, quadras poliesportivas, cineteatro, dois refeitórios, cinco laboratórios e biblioteca.

Em Inoã, está sendo revitalizada a praça na Rua das Mangueiras, enquanto outra praça foi construída na Rua 7, no bairro Pedreiras, e uma terceira será entregue em breve, no loteamento Nova Luzitânia, em Santa Paula.

Lâmpadas de vapor de mercúrio dão lugar às de led em Maricá

Meta é substituir as cerca de 43 mil luminárias - Fabrício Corrêa

A Prefeitura de Maricá está substituindo as luminárias de vapor de mercúrio por lâmpadas de led nas vias públicas, praças e quadras poliesportivas do município. A meta é substituir as cerca de 43 mil luminárias que compõem o parque de iluminação do município.

As lâmpadas de led tem maior durabilidade, são recicláveis, emitem menos gás carbônico em comparação com as lâmpadas convencionais, possuem maior luminosidade e reproduzem as cores do ambiente com maior fidelidade. Em termos de economia, as lâmpadas led convertem aproximadamente 95% da energia elétrica em luz, contra 60% das luminárias comuns.

“Essa troca representa a modernização do nosso parque de iluminação pública. As lâmpadas de led são bem mais econômicas que as produzidas de outros materiais. Além disso, elas não sobrecarregam a rede de energia, fazendo com que funcione melhor em uma tensão menor, enquanto as antigas ficam em meia fase”, explicou o secretário de Iluminação Pública, Fábio Aguiar.

A substituição está acontecendo em toda a extensão das ruas Álvares de Castro e Barão de Inoã, além da Avenida Francisco Sabino da Costa, no Centro; no Parque Nanci; Flamengo; Ponta Negra; orla de Araçatiba e nas quadras poliesportivas. Também estão sendo substituídas as lâmpadas da Avenida Zumbi dos Palmares (Avenida 1) e Estrada dos Cajueiros, ambas em Itaipuaçu.

Já nas avenidas Gilberto de Carvalho e Carlos Marighella, também em Itaipuaçu, a troca está sendo executada por meio do convênio assinado com a concessionária de energia elétrica Enel. O projeto prevê a substituição de cerca de 600 lâmpadas à base de mercúrio por outras led. A Rua Professor Cardoso de Menezes, conhecida como Rua 1, também será beneficiada pelo convênio.