Home do portal traz belas imagens da cidadeReprodução

Publicado 31/08/2022 08:00

A Prefeitura de Maricá lançou seu novo portal na internet, com uma interface mais interativa e dinâmica. Os usuários podem entrar na página www.marica.rj.gov.br e acessar notícias, serviços, o Jornal Oficial de Maricá (JOM), os principais programas de governo e visualizar galerias de fotos e vídeos.

No canto esquerdo da página estão disponíveis ferramentas de acessibilidade que aumentam e diminuem o tamanho do texto, para facilitar a leitura. Também estão à disposição links para as redes sociais da Prefeitura.

Ao navegar pelo portal, o usuário encontra as categorias “Prefeitura”, com informações sobre toda a estrutura do Poder Executivo; “Maricá”, que conta a história do município; “Serviços”, com comunicados, informativos e a previsão do tempo; “Notícias”, com conteúdos sobre as principais ações do governo; e “Transparência”, com informes sobre atas e registros de preços, chamamentos e concursos públicos e contratos, entre outras informações.



Na aba “Mais Programas”, o usuário pode conhecer iniciativas como as bicicletas compartilhadas, o Renda Básica de Cidadania (RBC) e o Passaporte Universitário. Já em “Notícias em Destaque”, o internauta fica por dentro de todas as informações relacionadas às ações, eventos e programas do governo.



Na parte inferior da página ficam os serviços mais procurados, como Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), emissão de nota fiscal, contracheque, ouvidoria, Portal da Transparência e agendamento de serviços.



Para facilitar a navegação, o portal divide a categoria “Serviços” em Turista, Cidadão, Empresa e Servidor, além de segmentar informações sobre pontos turísticos, hotéis e pousadas, bares e restaurantes, roteiros turísticos, eventos, artesanato, entre outros.



No rodapé, estão disponíveis os vídeos da TV Maricá e galerias de fotos, além de endereços, mapa do site e telefones de contatos de secretarias e órgãos públicos, que complementam a nova página.

Cenário perfeito para emoldurar grandes histórias

Antiga Estrada de Ferro de Maricá, em Inoã, serviu de cenário para novela Mar do SertãoSérgio Renato

Não é de hoje que as belas paisagens de Maricá servem de locação para produções do cinema e da televisão, e desde o último dia 22 de agosto os telespectadores de todo o Brasil têm mais uma amostra dessa beleza: a antiga Estrada de Ferro de Maricá, em Inoã, serviu de cenário para a nova novela das 18h da TV Globo, “Mar do Sertão”. Escrita por Mário Teixeira, “Mar do Sertão” traz histórias de amor, intrigas, disputas por poder e as belezas do Nordeste.

A equipe da emissora gravou as cenas em Maricá em 16 de agosto, dias antes da estreia da produção, no túnel da antiga linha férrea - que tem cerca de oito metros de altura e é um dos pontos turísticos do município. Construída em 1889 e fechada em 1966, a ferrovia foi um importante polo de abastecimento de mercadorias para diversas cidades vizinhas, contribuindo assim para o desenvolvimento de toda a região.



“Uma emissora do porte da Globo fazer imagens usando Maricá como cenário é muito importante, pois afirma as narrativas da cidade como cenário para o cinema e o audiovisual, principalmente no campo memorialista, como foi feito agora, no antigo túnel da Estrada de Ferro de Maricá”, comentou o secretário de Cultura de Maricá, Sady Bianchin.



O município já serviu como cenário para várias novelas, entre elas “Fogo Sobre Terra”, de 1974, que inclusive deixou como herança o nome de um dos bairros da cidade, Divinéia; “Pai Herói” (1979) e “Xica da Silva” (1996). As paisagens maricaenses também podem ser vistas em filmes como “Os Farofeiros” (2018) e “Medida Provisória” (2020), entre outros.