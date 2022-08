Programação - Foto: Divulgação

Publicado 31/08/2022 09:14 | Atualizado 31/08/2022 09:15

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Transporte, inicia nesta quarta-feira (31/08) o cadastramento de moradores da cidade, com idades entre 25 e 50 anos, no programa Mumbuca Transporte, que vai permitir transporte gratuito nas vans municipais. As inscrições podem ser realizadas nos terminais rodoviários do Centro e de Itaipuaçu, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

É necessário apresentar original e cópia dos documentos de identidade (RG), CPF e comprovante de residência. Nesta etapa, o cidadão não precisa ser beneficiário do programa Renda Básica de Cidadania (RBC). De acordo com o calendário proposto pela Secretaria de Transporte, pessoas de 25 a 37 anos podem realizar o procedimento entre os dias 31/08 e 06/09; e pessoas com idades entre 38 e 50 anos podem se inscrever logo depois, entre os dias 08/09 e 16/09.

O benefício contempla 60 passagens mensais concedidas por meio de cartões do sistema RioCard. Na próxima fase, serão convocados para o cadastramento os estudantes da rede pública, idosos, além de pessoas com deficiência e/ou doenças crônicas de natureza física ou mental que exijam tratamento continuado.