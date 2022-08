Palestra sobre amamentação. - Foto: Divulgção

Palestra sobre amamentação.Foto: Divulgção

Publicado 31/08/2022 12:18 | Atualizado 31/08/2022 12:18

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu nesta terça-feira (30/08) uma ação de promoção e apoio à amamentação na Aldeia Indígena Mata Verde Bonita (Ka'aguy Hovy Porã), em São José do Imbassaí, que teve a participação de 16 mulheres. O objetivo da atividade foi conscientizar as gestantes e puérperas que vivem no local, através do compartilhamento de vivências, esclarecimento de dúvidas, além de dinâmicas lúdicas que ampliaram o entendimento sobre os benefícios do aleitamento materno. Ao final do evento, ocorreu um café da manhã coletivo e foram entregues brindes às participantes.

O encontro foi uma iniciativa de profissionais do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), da Unidade de Saúde da Família (USF) São José II e da Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP), incluindo médica, enfermeiro, técnica de enfermagem, psicólogas, nutricionista e educador físico.

Gisele Imbiriba, nutricionista da equipe de Saúde Indígena, foi uma das responsáveis por organizar a dinâmica e ressaltou o papel da ação para levar mais informações sobre a amamentação às mulheres indígenas, contribuindo com o bem-estar das mães e bebês.

“A realização dessa atividade na Aldeia Indígena Mata Verde Bonita é essencial, incentivando e destacando a importância do aleitamento materno. A participação das mulheres superou as expectativas e a presença de lideranças da aldeia — como a cacique, Jurema, e a pagé, Lídia —, facilitou a interação dos profissionais com as presentes, trazendo mais dinamismo para a roda de conversa. Muitos dos costumes dessa população são passados de mãe para filho e, com esse momento de trocas, creio que os conhecimentos irão se difundir, principalmente em relação à amamentação e à qualidade nutricional do leite”

A cacique Jurema Nunes participou do encontro e reforçou a sua importância para conscientizar as mulheres da aldeia sobre o aleitamento materno, levando conhecimentos que serão aplicados no dia a dia. “Essa ação é importante para as mães e grávidas da aldeia, principalmente para aprender coisas novas ligadas à amamentação, ajudando a cuidar da saúde dos filhos. Se estamos aqui hoje, é porque fomos cuidados no passado e, por isso, precisamos seguir empenhados nessa luta, algo que a atividade representa. Agradeço por termos essa assistência na aldeia e tenho certeza que todas saíram do encontro compreendendo mais sobre o assunto”, acrescentou.

Agosto Dourado foi marcado por mobilização em todo o município

Em Agosto é celebrado o Agosto Dourado, mês de incentivo à amamentação, e Maricá simbolizou a data com eventos realizados nos quatro distritos da cidade. As ações ocorreram em Itapeba, Barra de Maricá, Inoã e Itaipuaçu, aproximando gestantes e puérperas atendidas nas Unidades de Saúde da Família (USF), além de integrar ainda mais os profissionais das unidades ao dia a dia dessas mulheres.

A programação focada na conscientização contou com rodas de conversa sobre temas ligados à amamentação, esclarecimentos sobre mitos e verdades relacionados à gravidez, espaço sensorial, ensaio fotográfico, área voltada à beleza feminina, alongamento, massagem, peça teatral e sorteio de brindes.