Publicado 31/08/2022 09:23 | Atualizado 31/08/2022 09:24

Maricá - Um homem ficou gravemente ferido após levar uma pancada na cabeça com um taco de beisebol, a agressão aconteceu no último sábado (27) e o caso foi registrado da 82ª DP.

Segundo relatos o crime foi cometido pelo ex-namorado da namorada da vítima.

O crime motivado por ciúmes aconteceu na casa da sogra da vítima, o ex-namorado da namorada do homem que foi agredido invadiu a casa da ex-sobra e com um taco de beisebol deu a pancada na cabeça do homem. O homem desmaiou na hora.

O criminoso fugiu e está sendo procurado pela Polícia.