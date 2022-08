Vereadores votam pela Criação de Estatuto para cuidar de pessoas obesas. - Foto: Divulgação

Publicado 31/08/2022 15:12 | Atualizado 31/08/2022 15:13

Maricá - Os vereadores votaram em primeiro e segundo turno na sessão da última segunda-feira (29) o Projeto de Lei nº 73/2022 onde se criará um Estatuto para cuidar e desenvolver Políticas Públicas para previnir e cuidar de pessoas com obesidade no município.

As Secretárias que serão diretamente envolvidas: a de Saúde e de Esporte.

Um dos maiores objetivos da criação do Estatuto é conscientizar as pessoas de que obesidade é doença e tem que ser tratada como doença, acima de tudo com respeito com quem sofre na pele o problema, outro fator é a manutenção dos grupos de apoio e a criação de outros, o tratamento a longo prazo precisa ser levado a sério com a prevenção promoção de bons hábitos de saúde e reeducação de hábitos alimentares o incentivo a terapia em conjunto com atividades físicas.

Representantes do MOM (Movimento Obesos Maricá) estiveram presentes na sessão acompanhando a votação e ficaram felizes com o resultado.