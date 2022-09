Equipe sub-20 do Maricá Futebol Clube. - Foto: Lsm

Publicado 01/09/2022 12:37 | Atualizado 01/09/2022 12:38

Maricá - Na tarde do último sábado, O Maricá F.C. sub-20 empatou em 2x2 com a equipe do Artsul. Mesmo com o empate, o Maricá conseguiu a classificação e agora se prepara para a semi-final devido sua melhor campanha.

Agora, a equipe maricaense disputa uma vaga para a final enfrentando o Olaria no próximo sábado, dia 3 às 15h, no Estádio Antônio Mourão Vieira Filho, na zona Norte do Rio de Janeiro.