Seminário Gastronômico de Maricá.Foto: Leonardo Fonseca

Publicado 01/09/2022 09:25

Maricá - Foram premiados, nesta terça-feira (30), os restaurantes que se destacaram no 4º Festival Gastronômico de Inverno de Maricá. As condecorações com a entrega de troféus aconteceram durante o 1º Seminário de Gastronomia de Maricá, em Itaocaia Valley, que inclui palestras, shows e coquetel na programação. O evento para empresários do setor gastronômico foi realizado pela Prefeitura de Maricá, por meio da Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá) e das secretarias de Promoção e Projetos Especiais e Turismo.

As premiações foram divididas nas seguintes categorias: quantidade de avaliações, apresentação e sabor. O festival contou com a participação de 69 restaurantes, de 16 bairros, com pratos variados dentro do tema “Bacalhau, carnes e caldos”. Para o presidente da Codemar, Olavo Noleto, o festival estimula a inovação e fortalece o empreendedorismo no ramo da gastronomia, servindo também como uma vitrine para os restaurantes da cidade.

“Reconhecer profissionais que fazem um trabalho de qualidade é importante para alavancar negócios em qualquer setor e na gastronomia não é diferente. A premiação, além de simbolizar esse reconhecimento, estimula ainda mais as boas práticas e a busca pela excelência. Isso tem impacto direto no sucesso dos restaurantes. A premiação atrai a atenção do público para a gastronomia de Maricá, o que também contribui para o crescimento dos clientes nestes estabelecimentos, sejam eles moradores ou turistas”, afirma.

O secretário de Promoção e Projetos Especiais de Maricá, José Alexandre Almeida, destaca que o objetivo do festival é integrar os restaurantes e trazer para o público novas opções de gastronomia na cidade.

“Nosso Festival Gastronômico que está na quarta edição é um projeto iniciado em 2018, 2019, juntamente com a Codemar e a Secretaria de Turismo. É um projeto que vem crescendo a cada ano. Nessa quarta edição, nós tivemos mais de 60 estabelecimentos participantes de 16 bairros da cidade. Hoje, como a gente tem feito em todas as edições, é um dia especial, porque a gente reúne todos os setenta estabelecimentos para um seminário dentro da temática da gastronomia”, considera.

Chefs e empresários comemoram a vitória

O restaurante Borogodó Bar e Vinil foi premiado em três categorias com direito a duas colocações em primeiro lugar e uma em segundo.

“É uma vitória para nós mulheres empreendedoras, que temos um objetivo, vamos atrás dele e conseguimos sucesso. Nosso sanduíche de churrasquinho misto, que foi o nosso prato no festival, é uma delícia e vamos colocar ele como prato fixo em nossa cozinha”, disse Keila Machado, representante do estabelecimento localizado em Itaipuaçu.

O restaurante Esquina do Churrasquinho, conquistou o primeiro lugar na categoria quantidade de avaliações. O empresário Heverton Cardoso, à frente do estabelecimento, comemorou ao lado da esposa Sayonara: ”Estamos felizes por mais uma participação no festival com premiação. Participamos no ano passado e também fomos premiados. Temos uma equipe bastante comprometida e, como temos uma churrascaria de mil metros quadrados, isso ajuda. Nossa equipe interagiu bastante em relação ao festival”, lembrou Heverton.

O empresário Alexandre Pietrobom, do Restaurante do Alexandre, celebrou a conquista do segundo lugar na categoria atendimento. Ele diz que a premiação foi conquistada graças ao empenho dos funcionários que ‘vestem a camisa’. “ A importância principal é participar dos eventos para criar novas oportunidades e novas ideias de pratos e receitas. Fomos agraciados na categoria de atendimento porque tenho uma equipe excelente e esse prêmio é dedicado a eles”, reconheceu.

Marcello Perrone, presidente da Rota Maricá de Gastronomia, considera os festivais importantes para o desenvolvimento do setor em Maricá. "Esse tipo de evento estimula o empresário a criar pratos, fazer pesquisa e incrementar com coisas diferentes os estabelecimentos. Eu dou nota dez, porque acaba promovendo restaurantes, a cidade e criando um ambiente mais festivo, alegre e turístico”, comentou.