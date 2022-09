Escola Municipal Professora Dilza da Silva Sá Rego - Foto: Katito Carvalho

Publicado 01/09/2022 09:18 | Atualizado 01/09/2022 09:19

Maricá - A Prefeitura de Maricá levará diversos serviços municipais para a população de Jaconé neste sábado (03/09), das 8h às 12h, na Escola Municipal Professora Dilza da SIlva Sá Rego. A ação social vai oferecer serviços de corte de cabelo, inscrições no Cadastro Único, aferição de pressão arterial, saúde bucal, escritório social com atendimentos de pessoas egressas do sistema prisional, atendimento psicológico, entre outros. A iniciativa é organizada pela Secretaria de Assistência Social em parceria com Saúde, Educação e Políticas Inclusivas.

O evento ainda contará com acesso aos serviços dos Centros de Referência Especializado da Assistência Social (Creas), acolhimento social, acompanhamento do Auxílio Brasil e atendimentos de pessoas com deficiência por equipes especializadas do Centro de Referência de Políticas Inclusivas. Para as crianças, haverá contação de histórias com a indígena Carolina Potiguar. A Escola Municipal Professora Dilza da Silva Sá Rego fica na Estrada de Jaconé, s/nº.