Handball de Praia. - Fotos: Divulgação/Prefeitura de Maricá

Handball de Praia.Fotos: Divulgação/Prefeitura de Maricá

Publicado 01/09/2022 15:14 | Atualizado 01/09/2022 15:15

Maricá - Maricá será a capital do Handebol de Praia entre os dias 2 e 18 de setembro, quando receberá mais de mil atletas para disputas do Campeonato Brasileiro de Seleções, Copa do Brasil, Campeonato Carioca e Desafio Internacional, que acontecem na Praia da Barra de Maricá, altura da Rua 13. Organizados pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) e pela Federação de Handebol do Estado do Rio de Janeiro, as competições são abertas ao público e tem o apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).

“A Confederação Brasileira de Handebol vê com bons olhos essa parceria com Maricá e, sem dúvidas, é a continuação de um trabalho já realizado em 2019 na cidade, quando sediou o Sul-Centro Americano. Agora, o projeto Maricá, a capital do Handebol de Praia volta com mais força e isso é apenas o começo de um trabalho promissor para o handebol de praia no Brasil. Essa união entre a Confederação e a Federação vai desenvolver muito as modalidades de quadra e areia, elevando a estrutura e o nível das competições”, comentou o diretor geral da CBHb, Gulliver Esteves.

Programação Maricá, a capital do Handebol de Praia

Entre os dias 2 e 4 de setembro acontece a Copa do Brasil Juvenil (17 e 18 anos) e o Campeonato Carioca Adulto. Já de 9 a 11/09, será a vez da Copa do Brasil Adulto e do Campeonato Carioca Juvenil; de 15 a 18/09 será realizado o Campeonato Brasileiro de Seleções Juvenil e Adulto. As competições se encerram nos dias 17 e 18 de setembro com o Desafio Internacional entre Brasil e Estados Unidos, no masculino, e Brasil e Argentina, no feminino.

Serviço

“Maricá, a capital do Handebol de Praia”

Data: de 2 a 18 de setembro

Horário: a partir das 9h

Local: Praia da Barra de Maricá, altura da Rua 13

Entrada gratuita