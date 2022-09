Ponta Negra - Foto: Divulgação

Publicado 01/09/2022 13:28 | Atualizado 01/09/2022 13:31

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, promove a partir das 9h deste sábado (03/09) mais uma edição do Circuito Ecológico Caminhos de Maricá, com caminhada desta vez ao Farol de Ponta Negra e ao Mirante de Jaconé. O trajeto é considerado leve, com duração aproximada de duas horas, ida e volta, e pequenos trechos de subida. As inscrições são online e começam a partir das 13h desta quinta-feira (01/09), pelo link https://forms.gle/1TbYkfNntS3PLWcs6 . Crianças de 5 a 12 anos acompanhadas dos pais não precisam de inscrição.

Partindo das margens do canal, o percurso sobe o Farol de Ponta Negra de onde se tem uma das paisagens mais famosas do município. De lá, o grupo caminha até o Mirante, onde é possível visualizar a praia de Jaconé e todo o litoral até Saquarema. No retorno para o Centro de Ponta Negra, o passeio termina com um almoço de confraternização na praia, no Quiosque da Luciane. A refeição custa em torno de R$ 20 e é opcional, mas vale lembrar que um dos objetivos do projeto é prestigiar o comércio local, promovendo o ecoturismo de forma sustentável.

O ponto de encontro será na praça de Ponta Negra, ponto final das linhas E01, E02 e E02A do ônibus tarifa zero da Empresa Pública de Transportes (EPT), que saem do Centro de Maricá. A recomendação aos participantes é levar itens como repelente, ao menos dois litros de água, toalha ou canga, lanche, protetor solar, uma muda de roupa extra e medicamentos de uso pessoal, além de vestir roupas leves, boné e calçado com travas.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo de Maricá (Praça Conselheiro Macedo Soares, s/nº – Centro) ou pelo telefone (21) 97107-8991.