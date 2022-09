Handball de Praia em Maricá - Foto: Divulgação

05/09/2022

Maricá - As competições rumo ao título da Copa do Brasil Juvenil de Handebol de Praia agitaram as areias da Barra de Maricá neste domingo (04/09). No feminino, o Idec (RJ) levou o título no juvenil. Já no masculino, foi Niterói Rugby (RJ) o dono da conquista. O Maricá Capital Nacional do Handebol de Praia, que conta com o apoio da Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá) e da Secretaria de Esporte e Lazer, recebe pelos dois próximos fins de semana o Campeonato Carioca e Campeonato Brasileiro de Seleções, ambos adulto e juvenil, além do Desafio Internacional masculino e feminino com Brasil, EUA e Argentina.

“Nós estamos focados no desenvolvimento de Maricá em eixos distintos, porém, todos visando oportunidades para a população e região. Maricá como capital nacional do handebol de praia nos enche de orgulho, traz sentimento de pertencimento para o povo e ajuda a cada vez mais incentivar nossos jovens a alcançarem um futuro de sucesso. O esporte transforma e proporcionar uma estrutura de qualidade para competições é importante para as modalidades e para formar novos atletas. Estamos recebendo atletas de diversos estados e até de outros países”, comentou o presidente da Codemar, Olavo Noleto.

O diretor geral da Confederação Brasileira de Handebol, Wellington Gulliver, lembrou que Maricá já fez um bom trabalho em 2019 com o 1º Campeonato Sul-Centro Americano de Beach Handball. “É uma prefeitura que apoia o esporte e vem promovendo diversos eventos esportivos aqui. Tem incentivado muitas crianças e isso é importante para o desenvolvimento da modalidade no país. Todo esse trabalho desenvolvido coletivamente será colhido brevemente”, destacou Gulliver.

Idec e Niterói Rugby levam título. Clube Mogiano e Instituto LGC/CESP ficam em segundo lugar

Na final do feminino, o Idec Handebol de Niterói (RJ) venceu o Clube Mogiano (Mogi Mirim-SP) por 2 a 0, com parciais de 21/10 e 26/12. Em 2021, a equipe também foi campeã. O Clube Mongiano foi o vice-campeão e o Niterói Rugby (RJ) ficou em terceiro lugar.

A atleta Beatriz Spena, de 18 anos, que joga pela equipe tem história. Foi convocada para seleção brasileira em março de 2022, disputou três competições, dois sul-americanos, e disputou o mundial na Grécia em junho. Ela destacou que a dedicação e o foco têm feito a diferença, além de elogiar a estrutura do evento esportivo em Maricá.

“Durante muito tempo o handebol de areia no Brasil é campeão das competições, mas a gente sempre teve uma estrutura precária nas competições nacionais. Essa estrutura aqui é genial, com transmissões, imagem muito boa e narração. Eu até brinco que parece um pouco de futebol. Esse esporte vai crescer e a gente tem chance de entrar nas olimpíadas de 2028, que é o sonho de qualquer atleta que jogue as modalidades”, comentou.

O Niterói Rugby (RJ) superou o Instituto LGC/CESP (Itaboraí-RJ) na decisão do masculino no primeiro set, por 17/12, enquanto no segundo acabou superado por 12/8. A vitória foi alcançada no terceiro tempo por 7/4. O Instituto LGC/CESP ficou em segundo lugar e o Gaha (São Bernardo-SP) na terceira colocação.

"Foi uma superação. Essa última semana a gente treinou debaixo de chuva. Muito frio em três dias da semana treinando. No Brasileiro (temporada 2020/21), infelizmente perdemos para eles. A história não se apaga, mas tem uma nova história sendo escrita nessa categoria do juvenil. Estava faltando esse título e com muito orgulho ganhamos. Demos a nossa vida", afirmou o goleiro Weslen Lopes, do Niterói Rugby.