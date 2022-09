Secretaria de Educação. - Foto: Divulgação

Secretaria de Educação.Foto: Divulgação

Publicado 06/09/2022 01:57 | Atualizado 06/09/2022 01:57

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, abriu nesta segunda-feira (05/09) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de 180 vagas distribuídas entre as funções de Docente II (150 vagas), Nutricionista (15 vagas) e Terapeuta Ocupacional (15 vagas). As inscrições deverão ser feitas no site edu.marica.rj.gov.br até as 17h de sexta-feira, (09/09) e a prova acontecerá no dia 17/09.

O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado é de um ano, prorrogável uma única vez por igual período. Os candidatos inscritos neste processo serão avaliados seguindo os critérios de análise curricular (caráter eliminatório) e prova objetiva (caráter eliminatório e classificatório, devendo obter no mínimo 50% dos acertos para ser aprovado)

Os critérios para a Avaliação Curricular encontram-se no quadro de atribuição de pontos para avaliação de títulos, constante no Anexo I do edital. Serão convocados para realizar a prova objetiva os candidatos aprovados até o dobro do quantitativo de vagas ofertadas para o cargo pleiteado. As provas objetivas seguirão os critérios estabelecidos no Anexo IV.

As vagas serão preenchidas de acordo com o quadro de vagas disponível no edital, seguindo a ordem de classificação geral dos candidatos habilitados, por função/carga horária, de acordo com a necessidade da Secretaria de Educação.