Políticas Públicas.Foto: Elsson Campos

Publicado 06/09/2022 01:48 | Atualizado 06/09/2022 01:48

Maricá - A Prefeitura de Maricá oficializou, nessa segunda-feira (05/09), a posse dos 26 novos conselheiros da cidade, sendo 15 titulares e 11 suplentes, que foram eleitos durante a 7ª Conferência da Cidade, realizada no mês de maio. A nova gestão ficará responsável por debater e fiscalizar as políticas urbanas implementadas no município até 2025. O conselho é formado por membros do Executivo (cinco), Legislativo (um), movimentos sociais e populares (cinco), setor empresarial (um), trabalhadores (um), instituição da sociedade civil (um) e de Organizações Não Governamentais (um).

O secretário executivo do Conselho da Cidade (Concidade), Will Robson Coelho explicou que as propostas votadas na 7ª Conferência serão aprovadas pelos novos conselheiros em reunião que será agendada após o período eleitoral. “O conselho fiscaliza e faz o acompanhamento das propostas discutidas na conferência”, disse Will Robson, que é arquiteto da Secretaria de Urbanismo.

O secretário de Urbanismo e presidente do ConCidade, Celso Cabral, disse que o órgão está aberto à participação de todos. "Os interessados em acompanhar os projetos da cidade e o trabalho do conselho poderão ser convidados para as reuniões. É importante que os novos conselheiros sejam instrumentos na disseminação dos trabalhos que a gestão vem fazendo”, afirmou Cabral, informando que será disponibilizada uma sede própria para as reuniões.

A sociedade civil foi representada na mesa por Vanessa Malaquias, do Movimento Democrático Afrodescendente pela Igualdade Equidade Racial (Movidade), que destacou a importância de participar da mesa de abertura. “Foi muito bom ter esse momento de fala. Isso nos faz acreditar que as políticas públicas da nossa cidade estão crescendo”, disse.

Também presente no evento, Manuela Melo, presidente do Banco Mumbuca, ressaltou que a união de todos é fundamental para a evolução da cidade. “Que possamos, juntos, construir a Maricá que queremos”, completou.

Conheça os integrantes do Conselho da Cidade

Titulares

- Celso Cabral – secretário de Urbanismo

- Guilherme di Cesar Mota – Secretaria de Cidade Sustentavel

- Antonio Francisco Fedele – Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria, Petróleo e Portos

- Leci das Graças Alberti – Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher

- Marcela Costa Ribeiro – Secretaria de Habitação e Assentamentos Humanos

- Ramires Beltrão do Valle – Procuradoria Geral do Município

- Vanessa Malaquias – Movimento Democrático Afrodescendente pela Igualdade Equidade Racial (Movidade)

- Milton Cabral – União das Associações de Moradores de Maricá (Nova)

- Luz Marina de Souza – Associação de Moradores Unidos do Condado

- Jaildo Souza Santos – Federação das Associações de Moradores de Maricá (FAMMAR)

- Valério Silva – Movimento Negro Unificado (MNU)

- Cristine Dutra – Sindicato dos Servidores Público de Maricá

- Ursula Brazil Rocha – Gaia Soluções Sustentáveis

- Trayce Miralhes Lobo – Escolas Integradas de Itaipuaçu

- Igor de Souza Afonso Oliveira – Associação Maricaense de Bombeiros Civis e Socorristas

Suplentes

- Bruno da Costa Marins – subsecretário de Urbanismo

- Will Robson Coelho – secretário executivo do ConCidade e arquiteto da Secretaria de Urbanismo

- Horacio da Silva Figueiredo Junior – Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar)

- Paulo Souza Neto – Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar)

- Adalton Mendonça – secretário de Economia Solidária

- Carla Nunes Santos – autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar)

- Vinícius Moro – Secretaria de Planejamento, Orçamento e Fazenda

- Tadeu Freitas – GRES União de Maricá

- Maria Jose Cavalcante – Associação de Moradores e Amigos de Cordeirinho (AMAC)

- Amanda da Silva Costa – Associação de Moradores Unidos em Prol de São José do Imbassaí

- Eduardo da Costa Souza – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins

- Felipe Silva Lima Queiroz – Instituto Floresta Darcy Ribeiro (AMADARCY)