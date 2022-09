Vacinação. - Foto: Anselmo Mourão

Vacinação.Foto: Anselmo Mourão

Publicado 05/09/2022 17:30 | Atualizado 05/09/2022 17:31

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, continua vacinando a população, com mais de seis meses de idade, que ainda não recebeu a dose anual contra o vírus da Influenza (gripe). A imunização acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em todas as Unidades de Saúde da Família (USF) da cidade, enquanto houver doses disponíveis em estoque.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identidade com foto e, no caso das crianças, também é preciso levar a caderneta de vacinação. Até o momento, mais de 50 mil pessoas receberam a dose anual no município, ação essencial para fortalecer o sistema imunológico em meio ao inverno, período marcado pelo aumento nos casos de síndrome gripal.

É importante lembrar que a dose contra a gripe é anual e os grupos prioritários que ainda não se vacinaram neste ano devem procurar uma das USF o quanto antes, para regularizar a situação vacinal. O público-alvo da campanha inclui idosos; trabalhadores de saúde; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades ou deficiência permanente; crianças de seis meses a menores de cinco anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas (mães que tiveram filhos nos últimos 45 dias); caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; Forças de Segurança e Salvamento; Forças Armadas; além de funcionários do sistema de privação de liberdade.

A secretária de Saúde, Solange Oliveira, ressaltou a importância da mobilização dos moradores para o sucesso da campanha, ampliando a cobertura vacinal contra a gripe, doença que tem maior incidência no inverno.

“No final de junho, estendemos a imunização contra a gripe à toda população, com o objetivo de alcançar um público ainda maior e garantir proteção para diversas faixas etárias. Precisamos nos conscientizar cada vez mais sobre a importância da vacinação no fortalecimento do nosso sistema imunológico, algo essencial em uma estação do ano marcada pelo avanço das síndromes gripais e respiratórias. Se una a essa luta pela vida e pela saúde dos maricaenses e vá até à Unidade de Saúde da Família mais próxima e receba a dose contra a gripe, ajudando a manter a sua segurança e daqueles que estão à sua volta”, convocou a secretária.

Endereços das Unidades de Saúde da Família

– USF Bairro da Amizade: Rua 53, lote 31, Quadra 91.

– USF Bambuí: Avenida do Contorno, s/n.

– USF Barra: Rua 04, Lt 03, Qd 0.

– USF Barroco: Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2.

– USF Chácara de Inoã: Rodovia Amaral Peixoto, km 16 (ao lado do Polo Mania), Inoã.

– USF Carlos Marighella: Rua Austria, s/n, Residencial Carlos Marighella (Condomínio Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu).

– USF Central: Rua Clímaco Pereira, 241, Centro.

– USF Elenir Umbelino de Mello (Flamengo): Rua Ary Spíndola, quadra A, lote 352, Flamengo.

– USF Espraiado: Rua Golberto Batista de Macedo, s/n.

– USF Guaratiba: Est. Beira da Lagoa, s/n.

– USF Inoã I: Travessa Caio Figueiredo s/n.

– USF Inoã II: Rodovia Amaral Peixoto, km 14 (Ao lado do DPO).

– USF Jardim Atlântico: Rua 36, lote 01, quadra 206, Itaipuaçu.

– USF Mumbuca: Rua Hipólito de Abreu Rangel, s/nº.

– USF Marinelândia: Rua Nove, Quadra 15, Cordeirinho.

– USF Ponta Grossa: Rua Irineu Ferreira Pinto, s/nº.

– USF Ponta Negra: Rua Alcebíades Teodoro Pereira, s/nº, Ponta Negra.

– USF Retiro: Estrada do Retiro, s/nº.

– USF Recanto: Rua Dirceu Fernandes Pinto, 215.

– USF São José I: Rua 10, Jardim Ouro Mar.

– USF São José II: Estrada da Cachoeira, s/nº.

– USF Santa Paula: Condomínio Sítio Santa Paula A, s/nº.

– USF Ubatiba: Avenida Niterói, s/nº.