O carro fugiu sem prestar socorro às vítimas - Foto: João Patrício

Publicado 06/09/2022 14:25 | Atualizado 06/09/2022 14:26

Maricá - Um motorista atropelou dois motoboys no início da tarde desta terça-feira (6) no Manu Manuela, não prestou socorro as vítimas abandonou o carro e fugiu do local do acidente.

Os motoboys ficaram feridos e foram socorridos por Bombeiros do Destacamento de Maricá , que foram chamados por populares.

As vítimas foram levadas para o hospital Municipal Conde Modesto Leal no centro de Maricá.

O autor do atropelamento dos motoboys ainda não foi identificado e localizado.