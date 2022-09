Políticas inclusivas. - Foto: Divulgação

Publicado 09/09/2022 10:33 | Atualizado 09/09/2022 10:34

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas Inclusivas, realizou nesta quinta-feira (08/09) uma ação especial, na Praça Orlando de Barros no Centro, em alusão ao “Setembro Amarelo”, mês dedicado à prevenção ao suicídio. Uma tenda foi montada para disponibilizar à população os diferentes serviços da pasta, entre eles o ‘Psicovida’, que oferece apoio psicossocial através da humanização. A tenda estará na praça principal do Centro nos dias 14, 23 e 28 deste mês, das 9h às 16h.

O secretário de Políticas Inclusivas de Maricá, Clauder Peres, participou da ação e fez questão de ouvir, de forma particular e isolada, os relatos de cada pessoa que quisesse ser falar sobre seus problemas e angústias que, muitas vezes, podem culminar no ato extremo de encerrar a própria vida.

“Existem muitos mitos em relação a essas pessoas, e um deles é o de que ‘se alguém fala nisso, é porque não vai fazer’, e não é verdade! Por isso, é preciso entender essa questão e seus sinais. Hoje, e nas próximas semanas, vamos disponibilizar não somente o Psicovida, mas os outros atendimentos que oferecemos de forma ampla”, destacou Clauder Peres.

Pessoas de todas as idades passaram pela praça e tiveram a oportunidade de contar um pouco sobre as dificuldades que enfrentam e que, muitas vezes, levam ao desespero. “Muitas pessoas têm vergonha de pedir ajuda, mas foi muito bom ver o pessoal aqui na praça e conhecer o que eles oferecem. Vou passar a usar os serviços”, garantiu uma jovem de 22 anos, moradora de Inoã e mãe de duas meninas. Ela contou já ter enfrentado gordofobia e rejeição social. “Venho de uma família onde não tive pai e sofri outras decepções”, revelou.

Outro que conversou com a equipe foi um idoso de 78 anos, morador do Marquês. Ele contou que mora com um neto e que quase todos os familiares já faleceram. “Vim buscar ajuda porque gasto quase toda a minha aposentadoria em remédios. Queria uma ajuda psicológica para enfrentar melhor as dificuldades”, afirmou o idoso.