Poste mencionado na matéria. - Foto: Enviada por leitor

Publicado 09/09/2022 17:02 | Atualizado 09/09/2022 17:03

Maricá - Após a publicação de uma matéria neste sexta-feira (9) em que nossa redação denúncia um poste que ameaça desabar na Avenida Carlos Marighela em Itaipuaçu, a distribuidora de energia elétrica, Enel entrou em contato com o Jornal O DIA emitindo uma nota oficial sobre o assunto, segue a nota na íntegra:

"A Enel Distribuição Rio informa que a substituição do poste localizado na Avenida Carlos Marighela, no bairro de Itaipuaçu, em Maricá, está programada para 18 de setembro. A data foi agendada após a visita de uma equipe técnica da companhia ao local, que contestou que não há risco iminente de queda do poste." Conclui a distribuidora.

Vamos acompanhar o caso de perto e no dia 18 estaremos atentos e vamos conferir o compromisso assumido pela empresa.