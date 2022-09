Handball de praia. - Foto: Carlos Alberto

Handball de praia.Foto: Carlos Alberto

Publicado 12/09/2022 14:19 | Atualizado 12/09/2022 14:22

Maricá - Após 44 jogos, a Copa do Brasil adulto de handebol de praia finalizou no domingo (11/09), na arena montada na Praia da Barra de Maricá, com a equipe Campinas 360° (SP) foi a campeã no feminino e o Niterói Rugby (RJ) ficou com o título no masculino.

O domingo iniciou com as mulheres para a final. “Esse título vem para coroar uma luta diária com muito profissionalismo e muita seriedade. Foi um jogo lindo, com essa estrutura maravilhosa que Maricá ofereceu. Só temos a agradecer. Todos nós merecemos”, comentou Patrícia Scheppa, integrante da equipe campeã.

Já na final do masculino, o Niterói Rugby superou o Rio Handbeach, vencendo os dois sets por 26 a 14 e 23 a 16. Jogador do time vencedor, Marcelo Tuller, elogiou a arena montada para a competição. “Foi montada uma estrutura muito boa e a torcida faz toda diferença. Para quem sonha em ser atleta, é o ideal. É a primeira vez que participamos da Copa do Brasil e chegamos logo ao título, pelo qual trabalhamos o ano inteiro”, comemorou o atleta.