Maricá Beer and Fest - Foto: Clarildo Menezes

Maricá Beer and FestFoto: Clarildo Menezes

Publicado 12/09/2022 19:10 | Atualizado 12/09/2022 19:33

Maricá - Mais de 15 mil pessoas prestigiaram a 5ª edição do Festival Art&Bier, que ocupou parte da orla do Parque Nanci entre a última quinta-feira (08/09) e o domingo (11/09). Reunindo quatro cervejarias artesanais da cidade, gastronomia, artesanato e muita música ao vivo, o evento foi promovido pela Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Turismo e de Promoção e Projetos Especiais e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).

No domingo (11/09), o público pôde aproveitar as atrações do local e os shows das bandas Amákina e Faixa Etária e do cantor Guto Pinaud. Para o secretário de Promoção e Projetos Especiais, José Alexandre Almeida, o sucesso do Art&Bier ajuda a movimentar a economia da cidade num período que tradicionalmente atrai menos turistas.

"A ideia é mesmo promover esses eventos, que são geradores de um fluxo de turistas, na chamada baixa temporada, entre abril e outubro. A ideia é fortalecer a marca de Maricá como uma cidade inovadora e apoiar o empreendedorismo local, especialmente nos setores que têm crescido muito, como os de gastronomia e hospedagem", afirmou ele.

José Alexandre destacou ainda que o calendário de eventos é pensado para contemplar todas as regiões de Maricá, citando como exemplos o Festival Sabores da Roça, no Espraiado, que acontece neste fim de semana, e a próxima edição do Art&Bier, que será realizada no primeiro fim de semana de outubro, na Praça do Ferreirinha, em Itaipuaçu.