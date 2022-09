Projeto Maricá Mais Esporte 2 - Foto: Elson Campos

Publicado 13/09/2022 10:28 | Atualizado 13/09/2022 10:31

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, disponibiliza a partir desta terça-feira (13/09), vagas para a prática de futevôlei, funcional kids e circuito funcional no Parque Linear do Flamengo, nova área de lazer da cidade. Os interessados podem se inscrever presencialmente no parque, a partir das 18h, ou por meio do link: https://www.maricamaisesporte2.com.br/pre_inscricao_aluno.php

A ação faz parte do Projeto Maricá Mais Esporte 2 e tem vagas limitadas. Para fazer a inscrição, são necessários os seguintes documentos: uma foto 3×4, cópia da identidade ou certidão de nascimento do aluno, cópia do CPF, declaração escolar (menores de 18 anos), comprovante de residência, atestado médico (para portadores de doenças pré-existentes) e cópia da documentação dos responsáveis (se for menor que 18 anos).

Atividades e horários

Futevôlei – terça e quinta-feira, das 18h às 19h - para quem tem 14 anos ou mais;

Funcional Kids - terça e quinta-feira, das 19h às 20h - para quem tem 6 a 13 anos;

Circuito funcional - terça e quinta-feira, das 20h às 21h - para quem tem 16 anos ou mais;