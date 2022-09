Oficina de Handball com ex-técnico da seleção brasileira. - Foto:Santiago Russo/Confederação Brasileira de Handebol (CBHb)

Publicado 13/09/2022 10:08 | Atualizado 13/09/2022 10:09

Maricá - Os professores de educação física da rede municipal de ensino de Maricá terão a chance de se capacitar como especialistas no handebol de praia para incluir o esporte na prática esportiva das escolas onde lecionam. Nesta terça e quarta-feira (12 e 13/09), será ministrada uma oficina gratuita, realizada pela Prefeitura de Maricá, por meio da Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá), em parceria com a Confederação Brasileira de Handebol (CBHb). Inscrições pelo link: https://bityli.com/Lrsna.

A capacitação será comandada por Antônio Guerra Peixe, ex-técnico da seleção brasileira e nomeado pela Federação Internacional de Handebol (IHF) uma das 12 lendas de todos os tempos da modalidade. Guerra Peixe é o único técnico do planeta campeão mundial cinco vezes: 2006, 2010, 2012, 2014 e 2018.



“Essa capacitação se une a várias ações que nós estamos desenvolvendo em Maricá. Ela dá a oportunidade aos profissionais de aprenderem uma nova modalidade que é muito adequada à cidade, com um vasto território de areia. O professor que tem essa possibilidade de utilizar a praia em suas atividades, tem a chance de fazer várias modalidades na areia, como handebol, futebol, vôlei. Tenho feito esses cursos pelo mundo e essa cidade se tornou minha casa. Estou feliz em poder fazer esse trabalho com o apoio de Prefeitura de Maricá, da Confederação Brasileira de Handebol e da Codemar. É uma grande oportunidade, tanto para mim, quanto para os professores”, comenta Guerra Peixe.

A capacitação gratuita será realizada nos períodos da manhã e da tarde, das 9h às 10h e das 10h às 11h, enquanto na parte da tarde acontece de 14h às 16h.